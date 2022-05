Titelverteidiger vor erneutem Triumph

In der letzten Nachholpartie der fünften Runde der Stadtmeisterschaft gewann Christian Würfel mit Weiß gegen Dr. Christian Günther, seinem Vereinskameraden vom SV 1930. In der Gesamtwertung führt nach fünf Runden der Titelverteidiger Jürgen Möldner souverän mit einer perfekten Ausbeute von fünf Punkten vor einem Quartett mit jeweils drei Punkten: Jürgen May, Dr. Christian Günther, Gerold Rocholz und Christian Würfel, die ebenfalls alle für den SV 1930 Hockenheim spielen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Fünfte Runde in der Oberliga

In der fünften Runde der badischen Oberliga empfing Hockenheim die Reservemannschaft des SC Viernheim 1934. Nach spannendem Spielverlauf und langem Kampf gab es eine leistungsgerechte Punkteteilung mit einem 4:4-Unentschieden. Die Punkte für Hockenheim holten: David Baramidze (1), Dinara Wagner (remis), Mihail Nekrasov (remis), Jürgen Möldner (1), Oliver Günther (remis) und Bernd Hierholz (remis).

Hockenheim liegt aktuell mit sechs Mannschaftspunkten auf Platz acht im Feld der elf Teams. Dieser Rang würde am Saisonende den Klassenerhalt bedeuten. Am Wochenende des 18. und 19. Juni finden in Hockenheim schließlich die entscheidenden beiden Schlussrunden statt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Viel los an den Brettern

An diesem Freitag, 20. Mai, beginnt das Jugendschach um 17.30 Uhr in der Pestalozzi-Schule. Das Erwachsenen-Schach entfällt hingegen.

Die fünfte Verbandsrunde wird am Sonntag, 22. Mai, ausgetragen. Die Hockenheimer „Zweite“ empfängt im Spiel der Landesliga Nord 1 den SC Neckargemünd. Gespielt wird im Erdgeschoss der Volkshochschule in der Heidelberger Straße 16. Hockenheim III ist unterdessen in der Bereichsliga Nord 1 durch den Rückzug des SV 1947 Walldorf IV spielfrei. In der Kreisklasse A erwartet die vierte Hockenheimer Mannschaft im Untergeschoss der Pestalozzi-Schule, Rathausstraße 5 den SK 1945 Ilvesheim. Hockenheim V muss in der Kreisklasse B auswärts bei der vierten Garnitur des SK Mannheim-Lindenhof 1865 antreten. Alle Spiele beginnen um 10 Uhr.

Zuschauer und Gastspieler sind bei allen Veranstaltungen der Hockenheimer Schachspieler willkommen. mw

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3