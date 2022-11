Totengedenken an Allerheiligen und Allerseelen

Hockenheim. Wenn sich der November nähert und die Tage kürzer und dunkler werden, feiern die katholischen Christen die Feste Allerheiligen und Allerseelen. Es sind Feste der Hoffnung und des Lichts in der dunklen Zeit, denn sie drücken die Zuversicht aus, dass der Tod nicht endgültig ist und die Verstorbenen nicht auf ewig von ihren Angehörigen getrennt, sondern in Gottes Nähe mit ihnen verbunden sind, heißt es in einer Pressemitteilung der Seelsorgeeinheit Hockenheim.

Besonders denkt die Gemeinde an Allerseelen an alle Verstorbenen des vergangenen Jahres und vergegenwärtigt sie namentlich und sichtbar durch eine entzündete Kerze. Die Seelsorgeeinheit Hockenheim lädt alle Angehörigen, die im vergangenen Jahr von einem lieben Menschen Abschied nehmen mussten, zum Gedenkgottesdienst am Mittwoch, 2. November, um 19 Uhr in die Pfarrkirche St. Georg in Hockenheim ein.

Gerne dürfen die Teilnehmer im Anschluss an den Gottesdienst das entzündete Licht mit nach Hause oder an das Grab ihrer Lieben nehmen. Die Seelsorgeeinheit lädt auch zu den Festgottesdiensten an Allerheiligen, 1. November, um 9 Uhr in Reilingen und um 10.30 Uhr in Hockenheim sowie zu den Gräberbesuchen auf den Friedhöfen ein: jeweils um 11 Uhr in Altlußheim und Neulußheim, jeweils um 15 Uhr in Hockenheim und Reilingen.