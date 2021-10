Training für kleine Helden

Hockenheim. Mehr als die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland erfahren in der Schule Ausgrenzung, Hänseleien oder sogar körperliche Gewalt. Jedes dritte Grundschulkind leidet unter Mobbing. Fast jedes zweite Kind steht deshalb unter Stress, wie eine Studie der Bertelsmann-Stiftung 2019 belegt. Diese Erfahrungen können sich negativ auf die weitere Entwicklung auswirken. Das Kinder- und Jugendbüro Pumpwerk bietet zu diesen Themen Kurse an. Sie finden am Samstag, 13. November, und Sonntag, 14. November, jeweils von 10 bis 12 Uhr im Pumpwerk statt, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung.

Die Selbstbehauptungs- und Resilienztrainerin Denise Townsend-Hoffmann gibt bei den Kursen wertvolle Tipps rund um diese Themen. Sie absolvierte eine Ausbildung im Bereich des Kinder- und Jugendcoachings und behandelt diese Aspekte in einem actionreichen Kurs, in dem die Kinder für die täglichen Herausforderungen des Lebens gestärkt werden. Kindgerecht mit viel Spaß und Bewegung

Wie reagieren bei Beleidigungen?

Der Kurs richtet sich an Heranwachsende, die sich leicht verunsichern lassen, sich Kommentare anderer sehr zu Herzen nehmen, das Gefühl haben, nicht so gut wie andere zu sein und sich nur schwer behaupten können. Ziel des Kurses ist, mehr Selbstvertrauen und Sicherheit sowie klare Strategien für schwierige Situationen zu gewinnen. Weniger Stress und Konflikte in der Schule, im Kindergarten und zu Hause führen zu mehr Leichtigkeit und Freude im Alltag.

Die Kinder lernen unter Anleitung von Denise Townsend-Hoffmann unter anderem folgende Herausforderungen zu bewältigen:

Wie reagiere ich, wenn ich beleidigt oder geärgert werde?

Was mache ich, wenn mir etwas weggenommen wird?

Wann und wie hole ich Hilfe?

Wo liegen meine Stärken? Was hilft mir, auf das Gute im Leben zu schauen?

Wie kann ich mit meinen und den Gefühlen anderer umgehen?

Angebot für Sechs- bis Elfjährige

Der Kurs richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis elf Jahren. Die Kursgebühren betragen 55 Euro pro Kind. zg

Info: Anmeldungen sind möglich unter www.hockenheim.feripro.de