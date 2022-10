Transporter kracht auf A6 bei Hockenheim auf Lkw

Hockenheim. Die A6 zwischen dem Kreuz Walldorf und dem Dreieck Hockenheim musste am Donnerstagmittag wegen eines Auffahrunfalls kurzzeitig gesperrt werden. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilte, war ein Kleintransporter in Höhe der Tank- und Rastanlage Am Hockenheimring auf einen Lkw aufgefahren. Der Beifahrer des Transporters wurde dabei verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Während den Rettungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Mannheim gesperrt werden. Aktuell wird der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei geführt. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und müssen abgeschleppt werden.

Der Stau ist bereits über das Kreuz Walldorf angewachsen. Der Bereich sollte weiträumig umfahren werden.