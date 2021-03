Die Marine-Kameradschaft Hockenheim trauert um ihren Vorsitzenden Herbert Kögel (Bild), der nach kurzer, schwerer Krankheit, verstorben ist. Herbert Kögel war 52 Jahre Mitglied in der Marine-Kameradschaft und führte sie seit fast 20 Jahren durch alle Höhen und Tiefen.

Bekannt war er in Hockenheim und Umgebung als Organisator des bei der Bevölkerung beliebten Bordfestes im alten Fahrerlager, deren Anfänge am Schiffsbauplatz in Altlußheim lagen. Kögels Engagement war es zu verdanken, dass die seit mehr als 40 Jahre bestehende völkerverbindende Freundschaft mit der Marine-Kameradschaft Colmar in Frankreich immer noch lebendig ist, teilt der Verein mit.

Herbert Kögel war als Ansprechpartner gefragt, wenn der Seemanns-Chor für Auftritte im privaten Bereich, beim Hockenheimer Mai, auf Weihnachtsmarkt, Basar oder in den Seniorenheimen, gebraucht wurde. Viele Aktivitäten, die er organisiert und veranlasst hat, kamen nicht nur dem Verein zugute, sondern auch den Bürgern der Stadt. Stolz hatte er zum Ausklang der 1250-Jahr-Feier Hockenheims im Dezember 2019 dem OB die CD der Marine-Kameradschaft „Moin, Moin“ präsentiert.

Seine Kameradinnen und Kameraden verabschieden Herbert Kögel am Donnerstag, 18. März, um 15.15 Uhr, auf dem Friedhof in Hockenheim. htz/Bild: Marine-Kameradschaft