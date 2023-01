Trauernde unter sich

Im Trauergesprächskreis mit Betroffenen ins Gespräch kommen und Erfahrungen austauschen, Trauerzeit als Lebenszeit erleben – Dazu lädt der ambulante Hospizdienst der kirchlichen Sozialstation Hockenheim in Zusammenarbeit mit den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden ein.

Der nächste Gesprächskreis findet am Mittwoch, 11. Januar, um 18 Uhr in den Räumen der kirchlichen Sozialstation Hockenheim, Obere Hauptstraße 47 (Liliane-Juchli-Haus), statt. Teilnehmer werden gebeten, eine Mund-Nase-Maske zu tragen und sich unter Telefon 06205/94 33 18 oder per E-Mail an die Adresse britta.schaefer@sozialstation-hockenheim.de anzumelden, heißt es in der Pressemitteilung der Sozialstation.

Weitere Informationen gibt es bei Britta Schäfer, ambulanter Hospizdienst der kirchlichen Sozialstation Hockenheim, unter der oben genannten Telefonnummer. zg