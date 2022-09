Trio fährt zur deutschen Meisterschaft

Im August fanden die Landesmeisterschaft und die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften im Triplette 55+ in Achern statt. Für den Skiclub Hockenheim gingen Stjepan Pasaric, Thierry Fallet und Thomas Schwartz an den Start.

Zur Landesmeisterschaft traten 80 Teams an, zur DM-Qualifikation 78 – vier Teams waren bereits gesetzt und 26 Startplätze für die deutsche Meisterschaft wurden ausgespielt.

Der BC Achern zeigte sich als toller Gastgeber, präsentierte bestens präparierte Spielbahnen und versorgte die Spieler mit einem abwechslungsreichen Catering. Die Spieler äußerten sich zudem zufrieden mit der zügig durchgeführten Turnierleitung, auch wenn es am Samstag nach 23 Uhr bis zur finalen Kugel dauerte und am Sonntag bis fast 20 Uhr. Doch dies bewies die stark umkämpften, engen Partien, die teilweise an Spannung nicht zu übertreffen waren. Auch ein kleiner Schauer am Samstag konnte die Stimmung nicht trüben.

Am Samstag bei der Landesmeisterschaft musste sich das Team vom Skiclub Hockenheim Pasaric-Fallet-Schwartz im Viertelfinale geschlagen geben. Jetzt war es an der Zeit, sich auf den Sonntag zu konzentrieren. An diesem Tag ging es schließlich um die Qualifikation für die deutsche Meisterschaft, die am 17. und 18. September in Neuffen ausgetragen werden.

Es mussten vier spannende Begegnungen gespielt werden, bis feststand, dass Stjepan Pasaric, Thierry Fallet und Thomas Schwartz auf die deutsche Meisterschaft in Neuffen fahren werden. zg/ts