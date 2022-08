Trost bei den Ahnen finden

In dieser Zeit der Krisen und Unsicherheit haben Szenarien Hochkonjunktur. Die Frage „Was wäre, wenn“ wird für die unterschiedlichsten Bereiche durchgespielt – vom Gasmangel bis zur Pandemieverschärfung. Erfreuliches kommt dabei nie raus, im besten Fall lautet die Prognose, dass es nicht so schlimm wird.

Dabei kann eine solche Fragestellung sehr tröstlich sein, wird ihre Ausrichtung von der Zukunft in die Vergangenheit verschoben. Wer sich nicht fragt, ob er im Winter das Thermostat wird herunterregeln müssen, sondern vorstellt, er lebe vor 1000 Jahren in einfachen Hütten oder vor 10 000 in Höhlen, in denen die Heizmöglichkeiten bekanntlich eher bescheiden waren, bibbert womöglich gleich etwas weniger. Selbst wenn Putin den Gashahn komplett zudrehen sollte – ohne dicht schließende Eingangstüren und Thermounterwäsche hatten es unsere Ahnen definitiv ungemütlicher in ihren Behausungen, so viel steht fest.

Die Besinnung auf erreichte Fortschritte, mit denen wir gerne auch mal zufrieden sein könnten, ist bei mir in Sachen häusliche Hygiene eine bewährte Praxis. Muss man sich wirklich einen Kopf machen, wenn der Flur mal nicht frisch gesaugt ist, wenn der frühe Mensch nicht mal einen tauglichen Besen hatte, um seinen Unterschlupf von Steinen, Staub und anderem zu befreien? Ist die Spinne in der Schlafzimmerecke echt der Untergang der Zivilisation, wenn bei den Altvorderen ganz andere Kaliber ungebetener Gäste ein- und ausgingen? Wie so oft ist alles relativ und sehr von der Perspektive abhängig. Aber klar ist: Szenarien haben noch selten konkret für warme Füße gesorgt.