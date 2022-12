Überraschung für Hockenheimer Lkw-Fahrer

Hockenheim. Zuerst gab es den Gedanken, dann die Veröffentlichung auf Facebook, und innerhalb von wenigen Tagen kamen sowohl tatkräftige Hilfe bei Organisation, Packen und Verteilen, aber auch zahlreiche Spenden von Plätzchen, Schokolade und Lebkuchen zusammen – und das war alles für Lkw-Fahrer gedacht.

Der Ideengeber war Jürgen Weber, Initiator der Facebook-Seite „Bullying Hunter“ – eine Gruppe von Menschen, so erklärt es der Chef selbst – die Kinder schützen wollen, die von Mobbing betroffen sind. Spendenaktionen zu Weihnachten habe er außerdem schon öfter organisiert, dieses Mal kam ihm die Idee, Lkw-Fahrern eine Freude zu machen.

Spontane Aktion

„Die armen Fahrer stehen da über Weihnachten und können ja nicht einfach nach Hause fahren und deswegen wollten wir ihnen eine Freude machen“, erläutert Weber im Gespräch mit dieser Zeitung. Zunächst hatte er in den beiden Hockenheim-Gruppen auf Facebook Werbung für seine Idee gemacht, anschließend dort auch eine Veranstaltung erstellt und die Resonanz war beeindruckend.

Direkt an Heiligabend machten sich also insgesamt zehn Menschen auf in Richtung Raststätte West an der A 6. Zwei Tage zuvor hatten sie die Tüten gepackt, mit denen sie die Fahrer überraschen wollten. Mitstreiterin Silke hatte insgesamt 76 Muffins gebacken, dazu kamen gespendete Kekse, Schokolade, Lebkuchen sowie Produkte, die der Johanneshof und der Gemüsehof Schmitt gespendet hatten, darunter vor allem Obst. Die Tüten hatte Tedi spendiert.

Und so konnte es losgehen: Klopfen an der Lkw-Tür und dann in überraschte und erstaunte Gesichter blicken. „Alle haben sich sehr gefreut,“ so die Stimmen nach der Aktion, viele konnten es gar nicht fassen. Die Überraschung ist gelungen.

Zahlreiche Helfer gefunden

Schnell wurden noch ein paar Ersatztüten gepackt und „auf die andere Seite“ gefahren – auch hier stieß man auf viele Fahrer, die nicht mehr vor Weihnachten nach Hause fahren konnten und die Spender ernteten viel Freude.

Jürgen Webers besonderer Dank richtet sich an Jürgen Kosel, der ohne Zögern die Idee aufgegriffen und sich auf den Weg gemacht hatte, um weitere Unterstützer zu finden. Des Weiteren ist Weber dankbar, für alle Helfer, die er teils zuvor nicht einmal kannte und die sich vor Ort an der weihnachtlichen Aktion beteiligten. zg/lh