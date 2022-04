Das Leid der Menschen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden, ob vor Ort oder ob ihnen die Flucht gelungen ist, lässt niemanden kalt. Die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist groß und macht auch nicht vor Gemarkungsgrenzen halt. Wie am Beispiel der Hartmann-Baumann-Schule eindrucksvoll zu sehen war, in der aktuell drei Kinder aus der Ukraine am Unterricht teilnehmen.

Als Marie

...