Unbekannte zerschlagen Windschutzscheibe - Polizei sucht Zeugen in Hockenheim

Hockenheim. Bislang unbekannte Täter haben in der Wasserturmallee in Hockenheim ein Auto beschädigt. Wie die Polizei am Mittwochnachmittag wurde der Hyundai in der Wasserturmallee bei der Kreuzung zur Albert-Schweitzer-Straße geparkt und zwischen Montag, 7. November, 17 Uhr und Dienstag, 8. November, 6.45 Uhr, beschädigt. Die Windschutzscheibe wurde vermutlich mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Neben der Motorhaube wurde zum Teil auch die Fahrzeuginnenausstattung beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf rund 3000 Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonstige Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.