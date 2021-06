Unbekannter Autofahrer beschädigt Audi und flüchtet - Zeugen gesucht

Hockenheim. Ein unbekannter Autofahrer hat den geparkten Audi einer 25-Jährigen beschädigt und ist geflüchtet. Wie die Polizei mitteilt, passierte der Vorfall zwischen Sonntag, 13. Juni, 16 Uhr, und Montag, 14. Juni, 7.30 Uhr. Das Auto der jungen Frau war in der Hirschstraße, Höhe Hausnummer 1, in einer der dortigen Parkbuchten abgestellt. Am frühen Montagmorgen musste sie mit Schrecken feststellen, dass ihr Fahrzeug über die gesamte linke Seite beschädigt und zerkratzt war. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Hockenheim gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von einem missglückten Ein-und/oder Ausparkversuch aus. Insgesamt wird der entstandene Sachschaden auf rund 5000 Euro geschätzt.

AdUnit urban-intext1

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallhergang und/oder dem Unfallverursacher machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/28600 zu melden.