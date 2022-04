Unbekannter beschädigt Auto beim Parken

Hockenheim. Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag auf einem Parkplatz einen Unfall verursacht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte der Unbekannte laut Angaben der Polizei auf dem Parkplatz des Obi-Baumarktes in der Ludwigshafener Straße mit seinem Auto einen ordnungsgemäß dort abgestellten Mazda 6. Anschließend fuhr er davon, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der Sachschaden an dem Mazda wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600 zu melden.