Unbekannter Mann stellt sich unsittlich zur Schau

Hockenheim. Ein unbekannter Mann hat sich am Freitagmorgen im Stadtgebiet unsittlich zur Schau gestellt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, fiel er zwei Frauen im Alter von 60 und 67 Jahren auf, als er auf den Stufen vor einem Geldinstitut in der Rathausstraße saß und dabei sein Geschlechtsteil entblößt aus der Hose hängen ließ. Sie sprachen den Mann darauf an, was das denn solle, woraufhin dieser sein Geschlechtsteil wieder in der Hose verstaute und wortlos davonlief.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: Ende 50 Jahre alt, etwa 1,75 bis 1,80 Meter groß, weiße Haare, bekleidet mit blau-weiß-kariertem Hemd und beigefarbenen Shorts, er trug offenbar keine Unterhose, trug eine Brille.

Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist, bzw. sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Telefon 0621/1744444 zu melden.