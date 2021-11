Unbekannter verursacht Verkehrsunfall und flüchtet - Polizei bittet um Hinweise

Hockenheim. Ein 31-Jähriger hat seinen Daimler in der Ottostraße auf Höhe der Hausnummer 2 geparkt und beim Zurückkehren zum Auto Beschädigungen an diesem festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, parkte der Mann am Dienstagabend gegen 20 Uhr und kehrte nach einer Stunde zurück, als er die Entdeckung an seinem Pkw machte. Vermutlich beim Ausparken streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den hinteren linken Kotflügel des Daimlers und flüchtete anschließend, ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Die Polizei schätzt die Höhe des Sachschadens auf ungefähr 1500 Euro.

Hinweise auf den Unfallverursacher liegen den Beamten bislang nicht vor, weshalb das Polizeirevier Hockenheim nach Zeugen sucht, die möglicherweise sachdienliche Hinweise geben können. Sie werden gebeten, sich unter Telefon 06205/28600 zu melden.