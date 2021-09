Unentschlossene erreichen

Am vorletzten Samstag vor der Bundestagswahl am 26. September führten die Hockenheimer Christdemokraten bereits zum dritten Mal in der Karlsruher Straße Gespräche mit Bürgern, um „sowohl unentschlossene Wähler als auch Wähler der Mitte von der CDU zu überzeugen“, fasste es der stellvertretende Vorsitzende Thorsten Völlmer zusammen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während am Samstag zuvor fünf Parteien um Wählerstimmen kämpften, wunderten sich einige Passanten, dass an diesem Samstagmorgen nur noch die CDU mit einem Infostand vertreten war und das, obwohl der Ausgang der Wahl offen wirke: „Umfragen sind keine Wahlen und haben Ungenauigkeiten von etwa drei Prozentpunkten sowohl nach unten als auch nach oben“, erläuterte Jutta Renkhoff und fügte hinzu: „Der große Anteil unentschlossener Wähler macht mich selbst nur entschlossener, für unsere Überzeugungen bis zur Zielgeraden am 26. September zu werben.“ Der Wahlkampf sei spannender denn je. „Noch ist nichts entschieden, es kommt auf jede Stimme an“, ergänzte Thorsten Völlmer.

Gegen europäische Schulden

Diese Entschlossenheit wurde von der positiven Stimmung am Infostand unterstützt, wobei der erste Standbesucher auf eine mögliche Regierungsbeteiligung der Linken alles andere als positiv zu sprechen war: Es sei eine Schande, wenn die ehemalige PDS die Bundesrepublik mitregierte. Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs griff diese Befürchtung auf und warnte eindringlich davor, schließlich sei es nicht verwunderlich, wenn auch in Europa das Ergebnis der Bundestagswahl mit Spannung erwartet werde – verbunden mit der Hoffnung einiger Länder, dass Deutschland für sich selbst und andere europäische Staaten die Schuldenregeln lockere. „Wir als CDU stehen dagegen für eine Stabilitätsunion, für eine Rückkehr zu den Fiskalregeln vor der Pandemie und gegen weitere gemeinsame europäische Schulden“, betonte Fuchs.

Für junge Menschen wie Moritz Mildenberger, der ebenfalls am Stand Informationsmaterialien verteilte, ist bezahlbares Wohnen wichtig: „Die einzige, langfristig erfolgreiche Politik ist, neue Wohnungen zu bauen und Vorschriften sowie Bürokratie zu reduzieren.“ Enteignungen sowie der vom Bundesverfassungsgericht gekippte Berliner Mietendeckel offenbarten eindrucksvoll, dass viele linke Lösungsvorschläge allenfalls kurzzeitige Strohfeuer seien, langfristig aber die Probleme im Kern nicht lösten, unterstrich er abschließend. zg

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2