Unermüdlich gegen großes Ärgernis

Es scheint ein spezielles Hockenheim-Problem zu sein, da sind sich Paul Stumpf vom Bauhof und Renate Rottmayer von den Grünen Engeln einig. „Ich kenne kaum eine andere Kommune – eigentlich keine – in der so viel Müll einfach in die Gegend geworfen wird wie in Hockenheim“, erzählt Stumpf, der während seiner Berufslaufbahn schon Einblick in mehreren Städten und Gemeinden sammeln konnte. „Es ist das größte Ärgernis bei unseren täglichen Touren, wir kommen dem Ganzen kaum hinterher.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Aufgabe, die Stadt sauber zu halten – freiwillig – haben sich Renate Rottmayer und die Agendagruppe der Grünen Engel verschrieben. Alle zwei Wochen trifft sich die kleine Gruppe an verschiedenen Stellen in der Stadt und sammelt eine Stunde lang herumliegenden Müll ein. Ausgerüstet mit Greifzangen, Eimern und Handschuhen und gut erkennbar mit ihren grellgrünen Shirts und Kappen streifen sie beispielsweise durch den Kirchpark an der evangelischen Kirche, durch die Lußheimer Straße und am Bahnhof entlang und sammeln ein, was nicht dort hingehört. „Vor allem Zigarettenstummel finden wir viele“, sagt Renate Rottmayer, während sie immer wieder die Greifzange zuschnappen lässt und neben den Kippen auch Süßigkeitenpapiere, Strohhalme, Schnapsflaschen und Verpackungsmaterial in ihren Eimer fallen lässt.

Greifzangen und Eimer

Die Gruppe hat sich 2019 gegründet – im Rahmen der Lokalen Agenda 21 der Stadt Hockenheim. „Renate und ihr Mann Jürgen kamen ins Agendabüro mit der Idee, etwas gegen den Müll zu unternehmen. Im An-schluss sind die Grünen Engel entstanden, und wir unterstützen das von der Stadt natürlich gerne“, erzählt Elke Schollenberger, die Leiterin des Agendabüros. „Jederzeit stehen hier Greifzangen, Müllbeutel und Eimer bereit und auch abseits der Treffen kann jeder vorbeikommen und loslegen.“ Dort in der Ottostraße 2 finden sich neben den Utensilien zum Müllsammeln auch Infos über Hockenheim als Fairtrade-Stadt und vieles mehr – und Elke Schollenberger hat stets für alle offenen Fragen und Ideen ein Ohr.

Mehr zum Thema Sauberkeit Säuberungsaktion: Grüne Engel sind in Hockenheim unterwegs Mehr erfahren

Neben dem Müllsammeln haben die Grünen Engel schon mit mehreren Aktionen auf das Problem Müll hingewiesen und sind aktiv geworden. So haben sie beispielsweise die Bügel der Mülleimer in der Karlsruher Straße grellgrün angestrichen, „zur besseren Sichtbarkeit“, so Renate Rottmayer. zg