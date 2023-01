Unfall an Autobahnabfahrt

Unfälle zur Hauptverkehrszeit können drastische Folgen für den Verkehrsfluss haben. Der Auffahrunfall, der sich am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr an der Anschlussstelle Hockenheim/ Speyer der A 61 auf die L 722 ereignete, zählte nicht zu dieser Kategorie. Ein Klein-Lkw musste bei der Auffahrt verkehrsbedingt anhalten, eine hinter ihm fahrende VW-Fahrerin erkannte zu spät, dass der Kleinlaster stand, und fuhr auf. Ihr Auto drohte im Motorbereich Feuer zu fangen, was aber schnell eingedämmt wurde. Die VW-Fahrerin wurde vor Ort ärztlich betreut, weitere Informationen hat die Polizei nicht übermittelt. Bild: Pr-Video

