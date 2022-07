Unfall auf der A 61 bei Hockenheim: mehrere Leichtverletzte

Hockenheim. Zu einem Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren Verletzten ist es um kurz nach neun Uhr auf der A 61 bei Hockenheim gekommen. Auslöser war laut Polizei der Rückstau nach dem schweren Unfall auf der B 39. Ein Auto, das in Richtung Mannheim unterwegs war, fuhr auf das Rückstauende auf der A 61 auf und schob dabei ein Fahrzeug auf zwei weitere auf.

Der Unfall befindet sich auf dem linken Fahrstreifen. Der Verkehr in Richtung Mannheim läuft auf dem rechten und auf der Abbiegespur an der Unfallstelle vorbei. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei haben alle Fahrzeuginsassen leichte Verletzungen erlitten. Über den Grad der Verletzungen lässt sich derzeit noch nichts sagen. Ein Rettungswagen ist an der Unfallstelle.