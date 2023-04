Hockenheim. Aufgrund eines Verkehrsunfalls mit drei beteiligten Autos war die A61 zwischen dem Autobahndreieck Hockenheim und der Anschlussstelle Hockenheim am Sonntagmittag in Richtung Ludwigshafen zwischenzeitlich gesperrt. Wie die Polizei am frühen Abend mitteilte, gab es zwei Leichtverletzte. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 50.000 Euro.

Nach Polizeiangaben musste ein 39-Jähriger seinen 3er BMW aufgrund eines technischen Defekts an seinem Pkw abbremsen. Eine ihm nachfolgende BMW-Mini-Fahrerin bremste deshalb ebenfalls ab. Ein weiterer nachfolgender 29-Jähriger konnte seinen VW-Passat nicht mehr rechtzeitig abbremsen und stieß mit dem vorausfahrenden Mini zusammen und schob diesen wiederum auf den vorausfahrenden 3er BMW.

Zwei der drei Insassen des Mini verletzten sich leicht und wurden zur weiteren Abklärung mit Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des 3er BMW und der 29-jährige VW-Fahrer blieben unverletzt.

Bei der Unfallaufnahme bemerkten die Beamten des Verkehrsdienstes Heidelberg Außenstelle Walldorf bei dem 29-Jährigen Alkoholgeruch. Ein durchgeführter Vortest ergab einen Atemalkoholwert von 0,58 mg/l. Ersten Ermittlungen nach ist das Verursachen des Verkehrsunfalls auf die Alkoholisierung des 29-Jährigen zurückzuführen. Ihm wurde durch einen Polizeivertragsarzt eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt.

Zwischenzeitlich bildete sich ein Stau von bis zu drei Kilometern, der Verkehr musste über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Die Sperrung der beiden Fahrstreifen konnte nach Polizeiangaben gegen 18.05 Uhr aufgehoben.