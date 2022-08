Unfall auf der B 39 bei Hockenheim: Auto durchbricht Leitplanke

Hockenheim. Ein Auto hat auf der B 39 zwischen Hockenheim-Talhaus in Fahrtrichtung Schwetzingen die Leitplanke durchbrochen und ist in die Böschung gefahren. Wie ein Mitarbeiter vor Ort mitteilt, sind Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Nur eine Fahrspur ist zurzeit frei. Genauere Informationen sind noch nicht bekannt, der Einsatz ist noch in vollem Gange.

