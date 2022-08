Unfall auf der B 39 bei Hockenheim: Auto durchbricht Leitplanke, Fahrer verletzt

Hockenheim. Schwerer Verkehrsunfall am Freitagabend um 18.15 Uhr auf der B 39 bei der Auffahrt vom Talhaus in Richtung Schwetzingen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor ein 73-jähriger Autofahrer die Kontrolle über sein Auto und streifte die Mittelleitplanke. Er kam von der hier zweispurigen Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen, um dann mit voller Wucht in die Leitplanke an der Auffahrt zu prallen.

Das Auto stellte sich auf und riss gut 30 Meter Leitplanke ab, durchbrach diese sogar noch und landete in der recht hohen abschüssigen Böschung. Das Fahrzeug kam erst nach einem Sturz von etwa 30 Metern zum Stillstand. Dort wurde der Wagen von Bäumen daran gehindert, weiter abzustürzen. Der Fahrer befand sich alleine in seinem Fahrzeug und wurde verletzt. Über die Schwere der Verletzungen ist noch nichts bekannt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand ein Totalschaden.

Die Unfallaufnahme von Beamten des Polizeireviers Schwetzingen, die Bergungsmaßnahmen der Feuerwehr sowie hinzugerufene Abschleppdienste dauerten bis etwa 22.30 Uhr an. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zur Bergung des Fahrzeugs war die Feuerwehr Hockenheim mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort.

