Unfall durch Rotlichtverstoß sorgt für Stau

Für lange Staus rund um die Talhauskreuzung sorgte ein Unfall am Donnerstag gegen 18 Uhr. Ein 23-Jähriger befuhr mit seinem Renault die Talhausstraße in Fahrtrichtung Ketsch. An der Kreuzung übersah er aus bislang unbekannten Gründen das Rotlicht der Ampelanlage und fuhr in die Kreuzung ein.

Ein 45-jährige BMW-Fahrer war auf der verlängerten Hockenheimer Straße von Ketsch kommend unterwegs und wollte an der Kreuzung nach links in Fahrtrichtung B 39 abbiegen. Er hatte grünes Licht und als er in die Kreuzung einfuhr, kam es zum Frontalzusammenstoß. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurden vereinzelt Straßenbereiche gesperrt, teilweise blockierte auch ein Streifenwagen die Fahrbahn, die gegen 19.50 Uhr wieder freigegeben wurde. pol