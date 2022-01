Unfall im Kreuzungsbereich – Polizei sucht dringend Zeugen

Hockenheim. Bereits am Montag, 17. Januar, ist es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Talhausstraße und der Vierten Industriestraße in Hockenheim mit erheblichem Sachschaden gekommen. Bei dem Unfallgeschehen wurden glücklicherweise keine Personen verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ein 49-Jähriger fuhr demnach um 17.15 Uhr mit seinem Mazda von der Vierten Industriestraße kommend in die Talhausstraße ein. Ein 18-Jähriger fuhr zum selben Zeitpunkt auf der Talhausstraße wobei es im Kreuzungsbereich zum Unfall kam. Da beide Fahrer angaben, bei grün geschalteter Ampel gefahren zu sein, suchen die ermittelnden Beamten des Polizeireviers Hockenheim Zeugen des Unfalls. Diese werden gebeten sich unter 06205/28600 zu melden.

