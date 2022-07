Unfall in der Hockenheimer Ludwigstraße: Zeugen gesucht

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr in der Ludwigstraße zwischen den Einmündungen Piazolostraße und Ziegelstraße. Eine 32-jährige E-Bike-Fahrerin und ein 84-jähriger Audi-Fahrer fuhren auf eine Engstelle zu und der Audi verlangsamte seine Fahrt nicht. In der Folge kollidierte er mit dem Fahrradanhänger der 32-Jährigen und schleifte diesen samt Rad einige Meter mit mit. Die Radfahrerin sprang noch rechtzeitig ab und blieb dadurch unverletzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Wie die Polizei mitteilt, hielt der 84-Jährige in einiger Entfernung an, untersuchte sein Auto und fuhr weiter, wurde aber von der Ermittlern ausfindig gemacht. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt. Der Gesamtschaden liegt im niedrigen vierstelligen Bereich. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sollen sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/2 86 00 in Verbindung setzen. pol