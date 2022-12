Die Polizei meldet Unfall in Hockenheim: 38-Jähriger fährt in Fließverkehr

Ein 38-jähriger Mann ist am Montagnachmittag gegen 16 Uhr in der Unteren Hauptstraße mit seinem Audi von einer Grundstücksausfahrt in den fließenden Verkehr eingefahren und dabei mit dem Ford einer 28-jährigen Frau kollidiert.