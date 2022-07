Unfall mit Gefahrgut

Reilingen/Hockenheim. Wegen eines Verkehrsunfalls mit Beteiligung eines Tanklastzugs auf der A 6 bei Reilingen war die Fahrbahn der A 6 in Fahrtrichtung Mannheim am Dienstag über mehrere Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde am Autobahnkreuz Walldorf abgeleitet.

Wie die Polizei mitteilt, kollidierte ein Tanklastzug, der das brennbare Gas Dimethylether transportierte, aufgrund eines unmittelbar zuvor geschehenen Unfalls mit einem weiteren Verkehrsteilnehmer.

Zwei Personen musste verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Aufgrund des Gefahrguts musste der Tank stetig durch die Feuerwehr Hockenheim mit Wasser gekühlt werden. pol