Unfallflucht an Baustelle

Hockenheim. Ein BMW ist in der Schützenstraße durch einen flüchtigen Unfallverursacher beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilte, ergaben erste Ermittlungen des Polizeireviers Hockenheim, dass der unbekannte Verursacher am Mittwoch zwischen 17 und 22.45 Uhr durch die Absperrung einer Baustelle fuhr und dabei am Absperrband hängenblieb, wodurch eine daran befestigte Warnbake gegen den geparkten BMW schleuderte.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Polizeiangaben entstand ein Schaden von mehr als 2500 Euro. Der Verursacher flüchtete. Zeugen, die Hinweise zum Flüchtigen geben können oder das Geschehen beobachteten, werden gebeten, sich unter Telefon 06205/2 86 00 an die Ermittler zu wenden. vas/pol