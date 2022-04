Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden

Hockenheim. Ein unbekannter Autofahrer hat einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro entstanden ist. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der unbekannte Autofahrer in der Nacht von Freitag auf Samstag beim Vorbeifahrer einen am Fahrbahnrand zum Parken abgestellten Dacia im Holzweg. Anschließend fuhr der Unfallverursacher einfach davon.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim, Telefon 06205/28600 zu melden.