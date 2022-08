„Unsichtbare Welten“ erkundet

Hockenheim. „Komm mit uns auf eine Reise in die ,Unsichtbaren Welten’“ – nach diesem Motto hat der Ortsverband der Grünen beim Kinderferienprogramm eine Fahrt ins Reiss-Engelhorn-Museum Mannheim organisiert. Das Interesse war groß und das Angebot schnell ausgebucht.

22 Kinder und fünf Betreuerinnen und Betreuer fuhren mit 9-Euro-Tickets vom Bahnhof Hockenheim mit dem Zug nach Mannheim. Mit der Straßenbahn und zu Fuß ging es weiter zum Museum in die aktive Mitmach-Ausstellung. In einer organisierten Führung konnten die jungen Besucher vieles über die unsichtbaren Welten erfahren. Vieles, was es in der Natur, im Weltall oder im Körper zu entdecken gibt, ist für das menschliche Auge nicht erfassbar.

Was alles um uns herum passiert, ohne dass wir es sehen, durften alle Teilnehmer aktiv in achte Themenhäusern ausprobieren. Sie hatten sichtbar Spaß daran zu erfahren, wie kleine Dinge wie Töne oder Ideen sichtbar gemacht werden können, wie eine Fledermaus ihren Weg in völliger Dunkelheit findet oder auch wie das Gehirn funktioniert. Die jungen Hockenheimer wurden zu Forschern und konnten erleben und erkunden, wie sich Kontinente bewegen oder gar Erdbeben ausgelöst werden.

Nach mehr als 90 Minuten gab es die Möglichkeit, sich zu stärken, zu klettern oder sich spielerisch und kreativ frei zu betätigen, bevor es zurück zum Hauptbahnhof Mannheim ging. Um 14 Uhr kam die Gruppe wohlbehalten, glücklich und zufrieden in Hockenheim an. Die 9-Euro-Tickets durften die Kinder behalten, um sie im August zu weiteren Fahrten nutzen zu können. Am Ausflug mit Eventcharakter hatten alle riesigen Spaß und kamen um die eine oder andere Erkenntnis bereichert von der Reise zurück. zg/ed