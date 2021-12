Untere Hauptstraße wegen Bauarbeiten gesperrt

Hockenheim. Die Untere Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 30 bis 32, nah der Kreuzung Schwetzinger Straße/Kaiserstraße, ist am heutigen Samstag, 4. Dezember 2021 von 7 bis 19 Uhr, wegen Bauarbeiten für den Straßenverkehr vollständig gesperrt. Für die Fußgänger ist der Gehwegbereich in Höhe der Baustelle, Hausnummer 30 bis 32, halbseitig gesperrt. Das teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit. Der Verkehr wir in diesem Zeitraum über die Heidelberger Straße, Hirschstraße und Schwetzinger Straße, sowie umgekehrt umgeleitet. Die Umleitung ist ausgeschildert.

