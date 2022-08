Urlaubsreif per Buchung

Ist die Technik wirklich der Freund des Menschen, macht sie ihn unabhängiger und freier? Ab und zu sind da schon Zweifel angebracht. Sicher, jeder freut sich über vergleichsweise simple Errungenschaften, die das Leben angenehmer machen, etwa Kontaktschleifen im Straßenbelag, die die Wartezeit an der Ampel verkürzen, oder Bewegungsmelder, die Verrenkungen beim Lichteinschalten mit vollen Händen ersparen.

Sobald aber etwas mehr Raffinesse gefragt ist und die Maschine nicht nur einfache An-Aus-Entscheidungen treffen muss, stellt sich mir zuweilen die Frage, auf wessen Seite sie eigentlich steht und ob sie nicht ein Eigenleben führt, das darauf abzielt, sich entweder an meiner Genervtheit zu erfreuen oder ihrem Herrn und Meister mehr Umsatz zu bescheren.

Nehmen wir doch mal die Webseite eines Reiseveranstalters. Vordergründig betrachtet, erlaubt sie mir, unabhängig von Geschäftszeiten Informationen und Inspiration für einen erholsamen Urlaub einzuholen – so weit, so angenehm. Doch sobald der Auskunftsbedarf konkret wird, scheint das Hauptaugenmerk des Programms darauf zu liegen, mich so fertigzumachen, dass ich unter einem Langzeitaufenthalt nicht davonkomme.

Was schert es den Algorithmus, dass ich konkrete Termine und Unterbringungswünsche eingegeben habe? Immer wieder springt er zu Angeboten zurück, die beeindruckend und preiswert sind – aber leider für einen völlig unpassenden Zeitpunkt gelten. Das lässt einen nicht nur den Überblick verlieren, sondern mit der Zeit auch die Fassung – die Folge: Man wird urlaubsreifer denn je. Aber wo ist bitte das Programm für mehr Freizeit und höheres Budget? Fehlanzeige!