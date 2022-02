US-Spektakel abgesagt

Eigentlich hätte das dreitägige American Fan Fest vom 8. bis 10. April die Motorsportsaison am Hockenheimring einläuten sollen. Doch am Freitag haben der Veranstalter und die Hockenheim-Ring GmbH dessen Absage bestätigt. Sie ziehen damit die Konsequenzen aus der schwierigen Ausgangslage rund um die Veranstaltung, die Corona-bedingt zuletzt 2019 in Hockenheim stattfinden konnte, heißt es in einer Pressemitteilung.

Drei Jahre lang sorgte das American Fan Fest, in dessen Mittelpunkt die Rennen der „Nascar Whelen Euro Series“ standen, für packenden Motorsport, US-Flair und viel Entertainment auf und neben der Rennstrecke. Nach zwei schwierigen, von Corona dominierten Jahren sehe die Lage anders aus: Es konnten keine adäquaten Rahmenrennserien gefunden werden, die als integraler Bestandteil des Events den sportlichen Part komplettieren.

Als sportlicher Ausrichter habe der Badische Motorsport Club früh seine Fühler in Richtung Rennserien ausgestreckt, um ein hochwertiges Starterfeld auf die Strecke zu bringen. Doch er sei angesichts der Terminsituation und der Corona-bedingten allgemeinen Unsicherheit auf starke Zurückhaltung gestoßen. „Die Corona-Krise hat nicht nur die Veranstaltungs-, sondern auch die Motorsportbranche hart getroffen. Da ist es verständlich, dass die Serien sich erst vorsichtig an die Planung der neuen Saison heranwagen“, sagt Präsident Jörg Bensemann. zg

