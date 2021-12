Uwe Grempels

Die Frage nach der allgemeinen Impfpflicht ist in der aktuellen Lage beziehungsweise Krise berechtigt. Bevor man sie beantwortet, muss man einen Blick auf das komplexe Thema Corona-Pandemie und vor allem auf den bisherigen Verlauf, den aktuellen Stand und die Perspektiven werfen. Welche Belastungen und Einschränkungen haben die Bürgerinnen und Bürger, Institutionen, Betriebe, Krankenhäuser sowie Pflegeeinrichtungen bereits ertragen und in Kauf nehmen müssen? Ich werde nicht auf die Folgen im Einzelnen eingehen, diese sind allseits bekannt. Fasst man die Erfahrungen allerdings zusammen, kommt man unweigerlich zu dem Ergebnis, dass die gesundheitlichen, sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieser Pandemie dem Einzelnen und letztendlich unserer Gesellschaft in ihrer Gesamtheit auf Dauer nicht mehr zumutbar sind. An dieser Stelle gibt es meiner Meinung nach einen breiten Konsens. Ob geimpft oder ungeimpft, bei allen steht der Wunsch nach Normalität ganz weit oben auf der Prioritätenliste. Lediglich in der Zielerreichung gehen die Meinungen auseinander. Für den Staat ergibt sich allerdings die Verpflichtung, alles zu tun, um die Pandemie zu bekämpfen und zu beenden. Mit den bisherigen Möglichkeiten und Schritten ist das leider nicht gelungen. Die allgemeine Impfpflicht ist eine weitere, verschärfte Maßnahme zur Pandemiebewältigung. Aus der Verantwortung die der Staat innehat, ist es legitim, diese Option in Erwägung zu ziehen und umzusetzen. Dieses Vorgehen befürworte ich, denn eine fünfte, sechste oder auch weitere Welle in der bisherigen Dimension ist kaum noch (er-)tragbar. Allerdings ist die Entscheidung und der Abwägungsprozess zwischen den zu erwartenden Konsequenzen und Verwerfungen transparent und nachvollziehbar zu kommunizieren. Unabhängig von der Einführung einer allgemeinen Impfpflicht dürfen wir den gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt zu keinem Zeitpunkt aus dem Blick verlieren. Mit Fortschreiten der Krise werden die Verantwortung und die Herausforderungen auch vor Ort immer größer. Die Offenheit für eine ehrliche, sachliche und respektvolle Auseinandersetzung muss daher jederzeit weiter gegeben sein, denn wir können diese Krise nur gemeinsam bewältigen.

