„Vampirfangen“ und Blutschorle beim HSV

Der Jugendvorstand des HSV Hockenheim konnte endlich wieder zu seiner beliebten Halloweenparty einladen. Die jungen Gruselfans trafen sich im Anbau der HSV Halle und die Party wurde dann offiziell mit einer Runde „Vampirfangen“ eröffnet wurde, bei der sofort Stimmung aufkam..

Danach konnten verschiedene Stationen besucht werden – es gab eine Bastelstation, an der Mumien, Fledermäuse und Gespenster entworfen wurden, außerdem gab es eine Tattoo-Station mit Grusel-Motiven, eine Aktivstation in der Halle und eine Polaroid-Fotostation mit professioneller Belichtung, an der sich die Kinder allein oder in der Gruppe fotografieren lassen konnten. Wenn zwischen dem Spielen, Basteln und Toben Zeit blieb, wurde sich bei der Essensstation bei Blutschorle, abgetrennten Fingern und anderen schaurigen und themenpezifischen Leckereien ausgiebig gestärkt.

Nach dem von allen Seiten gelobten und beliebten Abschlussspiel „Familie Frankenstein“ wurden die Kinder, die sich an diesem Tag dank einfallsreicher Kostüme in gruselige Gestalten verwandelten, glücklich und erschöpft von ihren Eltern in Empfang genommen. Für alle Anwesenden, ob Groß oder Klein, verkleidet oder nicht, war die HSV-Halloweenparty ein großer Spaß und eine rundum gelungene Veranstaltung. / zg/so