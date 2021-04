Es ist eine Entwicklung, die zu vorösterlicher Freude kein bisschen passt: Nicht nur im Gartenschaupark nehmen die mutwilligen Zerstörungen zu (wir berichteten mehrfach), sondern auch in der Innenstadt droht die Gewalt gegen Sachen aus dem Ruder zu laufen. CDU-Fraktionsvorsitzender Markus Fuchs berichtete in der Sitzung des Gemeinderats von mehreren Vorfällen an der Zehntscheune.

