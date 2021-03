Karl Götzmann fehlen die Worte: Als hätte der Förderverein Gartenschaupark nicht genug Arbeit damit, die Anlage für die Osterspaziergänger bereitzumachen, reißen immer weitere mutwillige Beschädigungen der Anlage Löcher ins Budget und kosten unnötig Zeit und Nerven. „Die Wasserspiele sind eingeschaltet, die Beete mit Mulch in Ordnung gebracht, wir haben drei neue Bäume gepflanzt und die bunten Begrüßungsskulpturen am Haupteingang nach ihrer Reparatur wieder aufgestellt – und dann sehen wir am Montagabend die erneuten Zerstörungen“, lässt der Geschäftsführer seinen Frust heraus.

Erneut vom Sockel gestürzt: Die Putte hat keinen Kopf mehr. © Götzmann

Zum Teil hat Götzmann noch nicht alle Bruchstücke der zerstörten Putten und Skulpturen gefunden. Doch der Entschluss steht fest: Mit der Vorsitzenden des Fördervereins, Martha Keller, ist er sich einig: Der Verein setzt eine Belohnung für Hinweise aus, die zur Ermittlung der Täter führen, die für die Sachbeschädigung im Park verantwortlich sind. Eine Videoüberwachung hielte Götzmann für eine sinnvolle Maßnahme, doch die sei rechtlich schwer durchzusetzen. Auch Streetworker Andreas Ledderhose sei ratlos. Zusätzlich sei Vermüllung ein immer größeres Problem.