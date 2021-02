Im Kulturhaus Pumpwerk Hockenheim werden wegen der anhaltend hohen Corona-Fallzahlen einige Veranstaltungstermine verlegt und erhalten ein neues Datum.

Der Comedian Stefan Waghubinger tritt jetzt am Samstag, 21. Januar 2023, auf (ursprünglich 19. Februar). Die Veranstaltung mit Roger Stein wird auf Freitag, 18. Februar 2022, verschoben (früher 20. Februar). Die Comedy-Damen von Sekt & the City geben dem Pumpwerk am Samstag, 5. Februar 2022, die Ehre (ursprünglich 5. März). Der Comedian, Moderator und Schauspieler Tan Caglar kommt am Freitag, 23. September 2022, nach Hockenheim (früher 12. März). Das Konzert des Heidelberger Hardchors wird auf Freitag, 11. Februar 2022, verlegt (ursprünglich 19. und 20. März).

Bereits gekaufte Karten für die genannten Veranstaltungen behalten ihre Gültigkeit. Sie können aber auch bei den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden.