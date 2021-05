Verband wehrt sich gegen Mehrbelastung von Eigentümern und Mietern

In Zeiten beginnender Wahlkämpfe schaut man mit besonders kritischen Augen auf die Agenda der Politiker in Bund und Land. Das gilt auch für Hauseigentümer und Vermieter. Für sie stehen aktuell eine ganze Reihe von Themen an, die langfristig Auswirkungen auf Eigentumsrechte und Mietverhältnisse haben werden. Der Eigentümerverband Haus & Grund wirft in einer Pressemitteilung einen Blick darauf.

Der jüngst gefasste Beschluss zur Reform der Grunderwerbssteuer, der Steuer sparende „Share Deals“ für große Investoren erschwert ist aus Sicht von Haus & Grund ein durchaus begrüßenswerter Schritt, da er eine Gerechtigkeitslücke im Steuersystem verkleinert. Doch ein zweiter Schritt müsse folgen: Die Steuerentlastung für den Normalbürger, der sich nicht nur den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen möchte, sondern darin auch einen Beitrag zur eigenen Alterssicherung sieht.

Hohe Nebenkosten vereiteln Kauf

Schon bei einem Kaufpreis für ein unbebautes Grundstück oder eine Bestandsimmobilie von 200 000 Euro fielen zwischen 12 000 und 13 000 Euro allein für die Grundsteuer an. Erwerbe man ein schlüsselfertiges Haus vom Bauträger, der auch das Bauland anbietet, falle hierauf noch einmal der volle Steuersatz als „einheitlicher Erwerbstatbestand“ an. Das verhindert vielfach den Traum von den eigenen vier Wänden, denn Nebenkosten wie die Grunderwerbsteuer seien aus dem Eigenkapital aufzubringen.

Seit sie die Höhe des Steuersatzes selbst bestimmen können, hätten beinahe alle Bundesländer, auch Baden-Württemberg, massiv an der Grunderwerbssteuerschraube gedreht. Der Staat habe damit in erheblicher Weise von den steigenden Wohnimmobilienpreisen profitieren können und werde dies auch weiterhin können – wenn er nicht für die dringend gebotene Steuerentlastung sorge.

Das im November 2020 verabschiedete „Landesgrundsteuergesetz“ steht aus Sicht des Eigentümerverbands ebenfalls im Verdacht, nicht nur Eigentümern, sondern auch Mietern tiefer in die Tasche greifen zu wollen. Bewertungsmaßstab für Immobilien werden künftig allein die Bodenrichtwerte in Verbindung mit der Grundstücksgröße sein. Das kann, wie der Bund der Steuerzahler ausgerechnet habe, richtig teuer werden.

Haus & Grund habe die Pläne der Landesregierung, eine Bodenwertsteuer als neue Grundsteuer einzuführen, von Anfang an zwar kritisch, aber konstruktiv begleitet. Denn es sei richtig gewesen, dass die Landesregierung sich für ein eigenes Grundsteuergesetz entschieden hat und vom komplizierten Bundesmodell abgewichen ist.

Mehrbelastungen drohen

Das nun verabschiedete Gesetz sei aber mit zu großen Mängeln behaftet und vielen Steuerzahlern drohen durch die neue Grundsteuer massive Mehrbelastungen, wenn der Hebesatz in den Gemeinden konstant bliebe. Nach Berechnungen des Bundes der Steuerzahler erhöhe sich bei einem Einfamilienhaus in Ravensburg mit 458 Quadratmetern und einem Bodenrichtwert von 365 Euro die bisher geltende Steuer von 629 auf künftig 1333 Euro. Bei einem Mehrfamilienhaus in Heilbronn mit einer Größe von 906 Quadtratmetern und einem Bodenrichtwert von 620 Euro käme es zu einer Steigerung von aktuell 629 auf künftig 2300 Euro. Betroffen bei dem Mehrfamilienhaus wären vor allem die Mieter, denen in der Regel die Grundsteuer über die Betriebskostenabrechnung übertragen wird.

Der Bund der Steuerzahler hat wegen aus seiner Sicht eklatanter Verstöße in diesem Gesetz eine Landesverfassungsbeschwerde beim Verfassungsgerichtshof Baden-Württemberg in Mannheim eingelegt. Haus & Grund fordert eine möglichst baldige Entscheidung. Je eher man Rechtssicherheit erreiche, desto besser sei es für die Steuerzahler, aber auch für Politik und Verwaltung. zg