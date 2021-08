Verbandsrunden zum Teil erfolgreich abgeschlossen

Beim Tennisclub Hockenheim (TCH) sind inzwischen wieder die lange ersehnten nahezu normalen Verhältnisse eingekehrt, worüber die Vorstandsmitglieder und vor allem auch Trainer Marian Voinea mehr als zufrieden sind, und dies nach der langen Zeit der Hallenschließung im Winter und den darauffolgenden Risiken und Restriktionen. Nach Beginn des Trainings mit vielen Einschränkungen kann es inzwischen völlig normal verlaufen, jedoch mit Anwesenheitsdokumentation. Auch für die Halle sind jetzt keine Tests mehr erforderlich. Das Hygienekonzept wird weiterhin umgesetzt, wie der Tennisclub mitteilt.

Die Verbandsrunden sind weitgehend abgeschlossen, mal mit mehr, mal mit weniger Erfolg, aber einige Mannschaften haben auch zurückgezogen, weil die damals gültigen Gegebenheiten nur schwer umzusetzen gewesen wären und die Mannschaften das nicht wollten oder konnten (wie zum Beispiel Terminverschiebungen bis teilweise in den September). Erste Erfolge können jedoch bereits verzeichnet werden. So haben die Junioren U15 die Runde als Gruppensieger in der zweiten Bezirksliga beendet. Ebenso haben die Juniorinnen U12 bei ihrer ersten Teilnahme an den Verbandsspielen bereits die Vizemeisterschaft in der zweiten Bezirksliga errungen.

Der 25. Rennstadt-Cup startet am 4. August – Finalspiele am Samstag Der Rennstadt-Cup beim TCH steht unter dem Motto „25 Jahre Rennstadt-Cup“, obwohl es ihn eigentlich schon seit 26 Jahren gibt, er aber im vergangenen Jahr nicht durchgeführt werden konnte. Von Mittwoch, 4., bis Samstag, 7. August, findet der Rennstadt-Cup, der als Markenname eingetragen ist, wieder auf der Tennisanlage des Tennisclubs an der Dresdener Straße statt. Gespielt werden die Wettbewerbe Junioren und Juniorinnen U16, U14, U12, U10 mit Ranglisten- und Leistungsklassenwertung. An den Spieltagen ist die Hockenheimer Bevölkerung zum Besuch eingeladen. Es werden wieder hochklassige Spiele stattfinden und es wird sich wieder eine interessante Turnieratmosphäre einstellen, wie der Tennisclub in seiner Ankündigung schreibt. Den Zuschauerinnen und Zuschauern werden im Verlauf der vier Tage neben spannenden Einzelspielen auch eine Auswahl leckerer Speisen und Getränken angeboten. Dabei kann natürlich trefflich über die einzelnen Begegnungen, Taktiken und Spielertypen gefachsimpelt werden. Die Finalspiele sind für Samstagnachmittag angesetzt, danach ist die Siegerehrung vorgesehen. Die Siegerinnen und Sieger erwarten Pokale und Sachpreise. Die Vorsitzende des TCH, Elfi Büchner, die gleichzeitig seit vielen Jahren die Turnierleitung des professionell organisierten Rennstadt-Cups wahrnimmt, freut sich trotz der zeitintensiven Vorbereitungen schon darauf, nach der Pause im vergangenen Jahr wieder junge Spielerinnen und Spieler, die zum Teil von weit her anreisen, aber auch solche aus der näheren Umgebung, auf der Anlage des TCH begrüßen zu dürfen. hee

Auch die Ballschule für die Allerjüngsten wurde wieder in Vierer-Kleingruppen durchgeführt, wieder von Valentin Rothbauer, der beim TCH sein Freiwilliges Soziales Jahr ableistet. Zahlreiche Kinder und Jugendliche, die Schnupperkurse durchlaufen haben, sind dem TCH beigetreten und ins Talentino-Training eingestiegen. Seit Anfang Juni wird erneut ein „TennisXpress-Kurs“ angeboten.

Einige neue erwachsene Mitglieder, die durch die Hockenheimer Tenniswochen, die in diesem Jahr den Tag des Tennis ersetzten, mit den angebotenen Sonderkonditionen für das erste Mitgliedsjahr auf den Verein aufmerksam wurden, konnten begrüßt werden. Die Aktion zur Mannschaftsbekleidung wird in diesem Jahr erneut durchgeführt. Viele Kinder, Jugendliche sowie Erwachsene haben diese Möglichkeit, ein „babolat Outfit“ mit dem Logo des Tennicslubs Hockenheim zu bestellen, wahrgenommen.

Pflanzenwuchs auf Plätzen

Die wechselnden Wetterlagen in der gesamten bisherigen Saison hatten nicht nur Auswirkungen auf den Spielbetrieb mit Spielabsagen, sondern wirkten sich auch auf die Plätze aus und förderten den Pflanzenwuchs auch solcher Pflanzen, die auf den Plätzen oder in der Anlage weniger erwünscht sind.

Eine Mitgliederversammlung ist nach Beendigung der Urlaubszeit für den 23. September geplant; die genauen Modalitäten werden den Mitgliedern per E-Mail und über die Homepage bekannt gegeben. hee