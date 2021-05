Verirrte Entenfamilie - Küken kommen in Aufzuchtstation

Hockenheim. Schon wieder eine fehlgeleitete Entenfamilie in Hockenheim! Zu einem tierischen Einsatz ist es für die Polizei am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr gekommen. Eine Entenfamilie, Mutti mit ihren zehn Küken, hatte sich auf der Straße in dem Industrie- und Gewerbegebiet Talhaus verirrt, wie uns unser Reporter vor Ort mitteilt. Zwei Polizeibeamte trieben die Tiere auf ein Firmengelände. Dort versuchten sie mit Lukas Walter von der Berufstierrettung das Muttertier einzufangen. Leider misslang das und so wurden alle zehn Küken in einen Transportkarton verfrachtet und kommen nun in die Aufzuchtstation. Lukas Walter meint: "Wir konnten die Küken nicht auf dem Werksgelände lassen, da starker Lkw-Verkehr herrscht, das wäre zu gefährlich".

AdUnit urban-intext1

Erst am Dienstag wurden eine Entenmutter mit ihren acht Küken von der Polizei über die Straße geleitet und an den Kraichbach gebracht.