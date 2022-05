Verkehrsführung auf der A 6 zwischen Hockenheim und Walldorf ändert sich bald

Hockenheim. Wegen Arbeiten am Mittelstreifen der A 6 und deren Vorbereitung wird sich demnächst die Verkehrsführung auf der A 6 zwischen Hockenheim und Walldorf ändern. Das teilt die Autobahn GmbH am Freitag mit. Grund für die Arbeiten ist die Sanierung zwischen dem Dreieck Hockenheim und dem Kreuz Walldorf. Die Baumaßnahme umfasst einen rund fünf Kilometer langen Streckenabschnitt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Voraussichtlich zum Ende der Woche stehen dann auf der Fahrbahn nach Heilbronn drei Fahrstreifen und auf der Gegenfahrbahn zwei Fahrstreifen – jeweils verengt – zur Verfügung. Die im Anschluss an die Verkehrssicherung beginnenden Arbeiten im Mittelstreifen dienen der Vorbereitung auf die für Ende Juni 2022 geplante Umlegung des Verkehrs. Bis dahin müssen Mittelstreifenüberfahrten hergestellt und der Mittelstreifen für die Aufstellung einer temporären Schutzeinrichtung verbreitert werden, wie es von den Verantwortlichen heißt. Im Baustellenbereich wird auf beiden Fahrbahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Kilometer pro Stunde eingerichtet. Tageszeitabhängig könne es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Raststätte weiter erreichbar

Voraussichtlich Ende Juni 2022 sollen dann die drei verengten Fahrstreifen in Fahrtrichtung Heilbronn über die Mittelstreifenüberfahrten auf die Fahrbahn nach Mannheim umgelegt werden. Die Zufahrt zur Tank- und Rastanlage „Am Hockenheimring“ bleibe erhalten. In Richtung Mannheim stehen weiterhin zwei Fahrstreifen verengt zur Verfügung. Über den genauen Zeitpunkt der Verkehrsumlegung in die Hauptphase wolle die Autobahn GmbH gesondert informieren.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Sanierungsarbeiten in Fahrtrichtung Heilbronn werden voraussichtlich im Dezember 2022 abgeschlossen. Die Sanierung der Fahrbahn nach Mannheim ist für 2023 vorgesehen.