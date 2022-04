Verkehrskontrolle: 53-Jähriger festgenommen

Hockenheim. Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Montag haben Beamte der Autobahnpolizei Walldorf einen 53-Jährigen festgenommen, der mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Wie die Polizei mitteilte, kontrollierten die Beamten gegen 0.30 Uhr an der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost den 53-jährigen Fahrzeugführer, welcher zuvor auf der A6 in Richtung Mannheim gefahren war. Bei der polizeilichen Überprüfung stellten sie fest, dass der Mann derzeit mit zwei Haftbefehlen gesucht wird. Für ihn war die Fahrt schließlich beendet und er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

