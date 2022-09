Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B39 in Hockenheim

Hockenheim / Rhein-Neckar-Kreis. Bei einem Verkehrsunfall sind zwei Personen am Freitagnachmittag in Hockenheim verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 50-jähriger Mann gegen 14.45 Uhr aus Speyer kommend in Richtung Hockenheim in den Gegenverkehr. Kurz nach der Einmündung zur Firma Hoba, kollidierte der 50-jährige Pkw-Fahrer mit einem entgegenkommenden Ford. Infolgedessen geriet dieser ins Schleudern und prallte gegen eine Leitplanke sowie ein weiteres Fahrzeug. Die 35-jährige Ford-Fahrerin konnte den Unfall trotz sofortiger Gefahrenbremsung und einem Ausweichmanöver nicht vermeiden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1



Die B39 musste zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Durch einen Betriebsmittelauslauf bei dem beteiligten Ford musste die Feuerwehr hinzugezogen werden. Unfallverursacher und die Fahrerin des Fords wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zusätzlich sind die Fahrzeuge beider Personen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.