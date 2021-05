Verkostung virtuell genießen

Für alle Liebhaber des königlichen Gemüses aus unserer Region – dem Spargel – sowie den passenden Weinen dazu, hat am Pfingstsamstag, 22. Mai, ab 18 Uhr der Arbeitskreis Lebensqualität & Identifikation (LQID) des Hockenheimer Marketing-Vereins (HMV) die perfekte Veranstaltung kreiert: Spargel trifft Wein – virtueller Spaß und echter Genuss.

Wie es in der Ankündigung heißt, organisiert der AK LQID normalerweise den Weißen Spargelsamstag rund um den Wasserturm. In diesem Jahr wäre es am 8. Mai so weit gewesen. Corona-bedingt musste er vom HMV jedoch zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Daher die Idee eines kontaktlosen Spargel-und-Wein-Events, ganz gemütlich in den eigenen vier Wänden, im eigenen Garten oder auf dem Balkon, mit so vielen Personen, wie entweder die aktuelle Corona-Verordnung zu dem Zeitpunkt erlaubt oder aber der Wein hergibt, heißt es weiter.

Zur Verkostung stehen an diesem Abend unterschiedliche, feinfruchtige Weine aus der Region, aber auch aus Italien zur Auswahl. In Form einer gekonnten und spritzigen Degustation des Weinkenners Sandro Camilleri, Weinhändler und Pächter der Trattoria Aquaria am Aquadrom, werden die Weine in einem Online-Tasting vorgestellt, erklärt welcher Wein am besten zum Spargel passt, über Herkunft und Anbau gesprochen, um dann mit echtem Genuss von allen Teilnehmern verköstigt zu werden. Das dazu passende Spargelgericht und Dessert kann auf der Homepage des HMVs ausgesucht und per Telefon oder über die jeweiligen Webseiten bei den folgenden vier Hockenheimer Gastronomen bestellt werden: Güldener Engel, Trattoria Aquaria, Catering Wilp und Café Lato. Die fertigen Essen werden zeitnah während des Wein-Tastings nach Hause geliefert. Damit treffen sich zwei kulinarische Partner, die besser nicht harmonisieren könnten.

Getränkebox von Gaa und Camilleri

Die Weinbox (vier Weine und zwei Wasserflaschen), die von Getränkehändler Norbert Gaa wie auch von dem Weinhändler Sandro Camilleri zusammengestellt wurden, können ab sofort über ein Bestellformular auf der Homepage des HMVs bestellt werden. Nach einer verbindlichen Anmeldung und Überweisung von 35 Euro, so viel kostet die Weinbox, erhält der Teilnehmer vom HMV einen entsprechenden, kostenlosen Zugang zur Online-Veranstaltung und eine Bestätigung mit der die Box schon vorab bei Getränke Gaa in der Heidelberger Straße 106/1 in Hockenheim abgeholt werden kann. hmv/zg

