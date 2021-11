Verlorener Außenspiegel entlarvt Unfallverursacherin

Hockenheim. Eine Autofahrerin kollidierte am Dienstagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr in der Hockenheimer Kollmerstraße mit dem Skoda eines 37-Jährigen. Anschließend entfernte sie sich unerlaubt. Der Mann erstattete daher Anzeige und brachte den Außenspiegel, den die Unfallverursacherin verloren hatte, gleich mit. Durch weitere Ermittlungen in der unmittelbaren Umgebung konnte die Polizei einen Mercedes mit passenden Beschädigungen und fehlendem Außenspiegel ausfindig machen, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei von Mittwoch.

Gegenüber der Polizei gab die Fahrzeugführerin des Mercedes an, dass sie einen Unfall nicht bemerkt hätte. Im Gespräch stellten die Beamten eine deutliche Alkoholisierung bei der Frau fest. Sie musste die Beamten daher auf

das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Einen Führerschein konnte die Unfallfahrerin den Beamten ebenfalls nicht vorlegen, da ihr dieser bereits im September entzogen worden war. Die Frau erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Verkehrsunfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.