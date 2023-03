Verlosung für Cash-Show

Johnny Cash kehrt zurück auf die Bühne der Stadthalle Hockenheim. Die Legende des „Man in Black“, eines der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts, lassen die „Cashbags“ aufleben mit einem besonderen Johnny-Cash-Revival um US-Sänger Robert Tyson. Nach Corona-bedingten Verschiebungen kommt die Show am Samstag, 1. April, um 20 Uhr nach Hockenheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„The Cashbags live in Germany“-Show orientiert sich in Klang, Erscheinungs- und Bühnenbild an einschlägigen Konzerten des großen Vorbilds. Wir verlosen in Zusammenarbeit mit dem Veranstalter Paulis zweimal zwei Karten für die „Cashbags“: Füllen Sie das Formular unter schwetzinger-zeitung.de/gewinnspiel (Stichwort: „Man in Black“) bis Donnerstag, 30. März, 12 Uhr, aus. Karten an der Abendkasse kosten 29,50 bis 37,50 Euro. mm