Verschiebung bei Abfuhr

Wegen der Osterfeiertage kann es zu Verschiebungen bei den Abfuhrterminen der AVR kommen. Diese Abweichungen sind im Abfallkalender mit einem roten Ausrufezeichen markiert, teilt das Entsorgungsunternehmen des Rhein-Neckar-Kreises mit.

Bis einschließlich Donnerstag, 6. April, wird die Abfuhr wie gewohnt durchgeführt. Am Karfreitag, 7. April, sowie am Ostermontag, 10. April, findet keine Abfuhr statt. Die AVR Kommunal bittet die Bürger, die Termine im Abfallkalender oder auf der AVR Abfall-App genau zu beachten. Die AVR-Anlagen in Ketsch, Sinsheim, Wiesloch und Hirschberg sind für private und gewerbliche Anlieferungen am Karfreitag sowie am Ostermontag geschlossen. zg