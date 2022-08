Versorgung ist nicht gesichert

Die Versorgung mit Blutkonserven ist aktuell nicht gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung des DRK, das dringend um Blutspenden bittet. Aufgehobene Corona-Restriktionen und die höhere Mobilität der Menschen innerhalb der Urlaubs- und Ferienzeit wirkten sich negativ auf die Zahl der Blutspenden aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine einzige Blutspende kann bis zu drei Schwerkranken oder Verletzten helfen. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit – Blutplättchen sind nur bis zu vier Tage haltbar – sind Patienten auf das kontinuierliche Engagement der Blutspender angewiesen.

Das DRK bittet alle Spendewilligen, sich in den nächsten Tagen einen Termin zur Blutspende einzuplanen. Nächster Blutspendetermin ist am Dienstag, 16. August, von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Stadthalle.

Mehr zum Thema Schwetzingen Blutspender sind gesucht Mehr erfahren

Jeder Blutspender, der einen Erstspender zur Blutspende mitbringt, wird vom DRK-Blutspendedienst mit einer Kinokarte für sich und den neuen Lebensretter beschenkt. Alle verfügbaren Termine finden sich online unter terminreservierung.blutspende.de

Infos bietet der DRK-Blutspendedienst über die kostenfreie Service-Hotline 0800/1 19 49 11. drk

Info: Alle geltenden Regeln infolge einer Corona-Infektion unter: www.blutspende.de/corona.