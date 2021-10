Versuche beobachten

Hockenheim. Bei der Volkshochschule beginnt ab Freitag, 12. November, von 15.30 bis 16.30 Uhr, im Vhs-Haus, Heidelberger Straße der Kurs „Babyraum nach der Pikler-Kleinpädagogik für Eltern und ihre Kinder von fünf bis sieben Monaten“. Dozentin ist Krisztina Preysing. Der Kurs läuft über vier Termine; die Kursgebühr beträgt 32 Euro.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Babyraum nach Pikler ist ein Angebot der Elternbildung für Kinder im Alter von fünf bis sieben Monaten. In einer vorbereiteten Umgebung kann das Kind, ohne angeleitet oder gedrängt zu werden, die vorhandenen Spiel- und Pikler-Bewegungsmaterialien frei erproben und selbständig tätig sein. Eltern werden darin unterstützt, die Eigenversuche ihres Kindes zu sehen und auf die Kompetenzen des Kindes zu vertrauen. Des Weiteren gibt es Impulse in Erziehung- und Entwicklungsthemen. Die Kinder machen die ersten sozialen Erfahrungen im Umgang miteinander. Für die Eltern besteht die Möglichkeit des gegenseitigen Austauschs. Während der Kurseinheit sitzen die Eltern am Rand des Raumes und nehmen eine zurückhaltende, beobachtende Rolle ein.

Zielgruppe sind Babys von fünf bis sieben Monaten, die noch auf dem Rücken liegen, seitlich oder auf dem Bauch oder seitlich gestützt spielen und nicht mobil sind. Es gelten die aktuellen Hygieneregelungen, ein 3G-Nachweis ist erforderlich. vhs